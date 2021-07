E Freideg de Mëtteg um 16.14 Auer sinn déi 32. Olympesch Summerspiller vum japanesche Keeser Naruhito offiziell lancéiert ginn.

An den nächsten Deeg sinn och 12 Lëtzebuerger zu Tokio am Asaz. De Franky Hippert huet bei de COSL-Athleten emol nogefrot, wéi et fir si ass, bei dëser duerch d'Covid-Pandemie spezieller Editioun dobäi ze sinn.

Olympia 1. Andréck / Reportage Franky Hippert

D'Sarah De Nutte ass déi éischte Kéier bei Olympia dobäi. Déi 28 Joer al Dëschtennisspillerin ass zanter der leschter Woch an der japanescher Haaptstad:

"Et ass zimmlech cool bis elo. Um Fluchhafen hu mer scho vill missen ausfëllen. Déi Kontrollen hunn e puer Stonne gedauert a mir hunn Tester gemaach."

Fir de Jeff Henckels schränken déi ganz Mesuren zu Tokio awer manner a wéi geduecht:

"Bis elo ass et net esou dramatesch gewiescht. Am Athleten duerf musse mer ëmmer eng Mask undoen. D'Atmosphär ass ganz gutt an eiser Ekipp."

Et ass awer ganz streng an der Kantin vun de Sportler, seet d'Sarah De Nutte:

"An der Kantin ass een duerch Plexiglas getrennt."

Anescht wéi soss, däerfen all d'Athleten eréischt 5 Deeg virun hirer Kompetitioun ureesen a mussen d'Tokio 48 Stonnen no hirem leschten Optrëtt schonn nees verloossen. Doduerch ass d'Athletenduerf dann och ni komplett gefëllt:

"Am Iesssall gëtt et ëmmer méi voll. Mir sëtzen normalerweis ëmmer bei der asiatescher Kichen. Et ass cool esou vill Athleten aus der ganzer Welt ze gesinn."

D'Vëlosfuerer Kevin Geniets, Michel Ries a Christine Majerus sinn emol guer net am Athletenduerf, dozou de Profi vun Trek Michel Ries:

"Mir sinn ausserhalb an engem Hotel, do kritt een dee ganzen olympesche Flair guer net esou richteg mat."

Déi zwee Vëlosfuerer Kevin Geniets a Michel Ries waren e Freideg net bei der Ouvertureszeremonie. Déi zwee hunn e Samschdeg um 4 Auer Lëtzebuerger Zäit schonn hir Stroossecourse.

An e Samschdeg um 14.45 Auer Lëtzebuerger Zäit kritt d'Sarah de Nutte et am Dëschtennis an der éischter Ronn vum Haapttableau mat enger Géignerin ze dinn, déi e Samschdeg de Moien nach duerch eng Virronn muss goen.