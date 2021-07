E Freideg den Owend war an Däitschland den Optakt vun der 2. Bundesliga am Futtball.

Den HSV ass mat enger Victoire an déi nei Saison an der 2. Bundesliga gestart. Géint den ofgestierzten Traditiounsveräin Schalke huet ee sech mat 3:1 behaapt, dat nodeems ee mat 0:1 hanne louch.

Schalke war duerch e Gol an der 10. Minutt vum Ex-Hamburger Terodde mat 1:0 a Féierung gaangen. Dës Féierung war duerchaus verdéngt, d'Lokalekipp war an den éischte Minutten nämlech kloer iwwerleeën. Nom Gol huet sech d'Ekipp vum Grammozis awer ëmmer weider zeréckgezunn an huet domadder den HSV an de Match bruecht. Déi gréisste Chance, een Eelefmeter vum Glatzel, konnt de Golkipp Langer awer halen.

An der 53. Minutt ass dem HSV dunn awer den Ausgläich gelongen. De Glatzel huet fir den 1:1 gesuergt. Béid Ekippen hunn duerno gekämpft a wollten onbedéngt déi dräi Punkten. Den Tempo am Spill war extrem héich, et ass hin an hier gaangen an op béide Säite gouf et gutt Chancen. Kuerz viru Schluss konnt den HSV de Match zu senge Gonschten dréinen. An der 86. Minutt huet den Heyer seng Ekipp mat 2:1 a Féierung bruecht an an der 90. Minutt huet de Jatta fir d'3:1-Schlussresultat gesuergt.