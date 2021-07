An der Schwäiz sinn d'Young Boys Bern mam Christopher Martins och mat enger Victoire an déi nei Saison gestart.

E verréckte Match war et e Samschdeg fir de schwäizer Champion Young Boys Bern um 1. Spilldag vun der neier Saison. Christopher Martins a Co hu sech um Enn mat 4:3 zu Luzern behaapt. Bern war mat 1:0 a Féierung gaangen. Duerno huet d'Lokalekipp de Match gedréint an ass mat 3:1 a Féierung gaangen. De Young Boys ass et an de leschten 30 Minutten allerdéngs gelongen, fir de Match nach emol ze dréinen. Den decisive Gol fir d'Gäscht ass eréischt Sekonne viru Schluss gefall. De Martins gouf an der 58. Minutt agewiesselt.

E gelongen Optakt an déi nei Saison an der 3. Liga gouf et e Samschdeg och fir Saarbrécken an de Maurice Deville. Auswäerts konnt ee sech mat 1:0 géint den TSV Havelse duerchsetzen. Den decisive Gol huet de Gouras an der 19. Minutt geschoss. De Maurice Deville stoung vun Ufank un um Terrain a gouf an der 73. Minutt ausgewiesselt.

Freideg

Um éischte Spilldag am ukrainesche Championnat hu sech PFK Lviv a Mariupol mat engem 1:1-Remis getrennt. Den Nationalspiller Enes Mahmutovic souz bei Lviv laang op der Bänk a gouf eréischt an der 82. Minutt agewiesselt.