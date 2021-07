Hien huet sech an der Finall an 3 Sätz géint den Nicolas Ionel behaapt.

Bei der éischter Editioun vum ITF-Tennistournoi zu Esch gouf et e Samschdeg eng amerikanesch Victoire. De Patrick Kypson huet sech an der Finall an 3 Sätz mat 6:4, 3:6 a 7:5 géint de Rumän Nicolas Ionel duerchgesat.