De Lëtzebuerger hat sech um Vëlo kuerzzäiteg eleng un d'Spëtzt gesat, ma um Enn ass hie mat iwwer 7 Minutte Retard ukomm.

An der Nuecht op e Méindeg stoung bei den Olympesche Spiller zu Tokio den Triathlon vun den Hären um Programm. Mam Stefan Zachäus war ee Lëtzebuerger um Depart. Den FLTRI-Athlet ass no 1500 Meter Schwammen, 40 Kilometer Vëlofueren an 10 Kilometer Lafen op déi 44. Plaz komm, dat mat engem Retard vu 7 Minutten a 17 Sekonnen op de Goldmedailegewënner Kristian Blummenfelt.

Den Norweger konnt sech mat enger Avance vun 11 Sekonne virum Britt Alex Yee duerchsetzen. Bronze war fir den Neiséilänner Hayden Wilde. Hien hat e Réckstand vun 20 Sekonnen.

De Resumé vun der Course

No engem gudde Schwamme war de Stefan Zachäus als 15. op 17 Sekonnen aus dem Waasser geklommen. Um Vëlo huet hie sech dunn an engem zweete grousse Grupp erëmfonnt.

No 3 vun 8 Ronne koum et un der Spëtzt zum Zesummeschloss an de Lëtzebuerger huet aus dem Grupp mat ronn 40 Triathleten eraus attackéiert a sech eleng dovunner gemaach. 2 Ronne viru Schluss gouf de Lëtzebuerger nees agefaangen. Op de leschte Vëloskilometer ass et dem Andrea Salvisberg gelongen, fir sech un déi éischt Positioun ze setzen.

Mat enger Avance vu 14 Sekonnen ass de Schwäizer als Éischten op d'Lafe gaangen. De Stefan Zachäus hat als 27. e Retard vun 21 Sekonnen. Am Ganze waren et nach 37 Triathleten, déi ëm d'Goldmedail gekämpft hunn. Um Lafcircuit ass séier alles auserneegerappt. Um Enn war et Kristian Blummenfelt, dee sech mat enger Avance vun 11 Sekonnen op den Alex Yee Gold geséchert huet. Bronze war mat engem Retard vun 20 Sekonne fir den Hayden Wilde. De Stefan Zachäus ass de 44. op iwwer 7 Minutte ginn.

