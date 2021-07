Nees dobaussen oder an den Halen trainéieren, schwammen oder turne ka wuel nach eng Zäitchen daueren.

D'Gemengen Iechternach a Rouspert-Mompech ware mat am uergste vum Héichwaasser virun enger gudder Woch betraff. Nodeems déi éischt Prioritéit drop louch, d'Stroossen ze botzen, fir d'Leit nees sécher heem ze kréien, gëtt elo och gekuckt, wat an de Sportsinfrastrukturen nach ze retten ass. Eng Rei Veräiner an och Schoulkanner wäerten nach eng ganz Zäit waarde mussen, ier se nees normal trainéieren, schwammen an turne kënnen.

D'Tennisterrainen zu Iechternach stounge komplett ënner Waasser, an engem optimisteschen Zenario kann hei am Fréijoer 2022 nees gespillt ginn. Eng 100 Meter weider laanscht d'Sauer wäert et nach méi laang daueren - hei ass esou vill futti, datt d'Schwämm warscheinlech net méi wäert opgoen. Wann d'Sportshal vum Lycée fäerdeg gëtt, sollten déi hei Infrastrukture sou wéi sou ofgerappt an nei gebaut ginn.

"Elo si mer natierlech quasi 2 Joer virdrun. Elo musse mer kucken, wéi mer dat organiséiert kréien, éischtens mol fir all déi Veräiner, déi an der Sportshal sinn, datt mer déi iergendwéi ënner Dach kréien, mee déi Veräiner, déi hei an der Schwämm Sport gemaach hunn ass dat méi schwiereg, well sou vill Schwämme ginn et net hei an der Géigend", sou den Yves Wengler, Iechternacher Buergermeeschter.

Sportinfrastrukturen Iwwerschwemmungen / Rep. Annick Goerens

„Ech wier elo geschwënn an d'Pensioun gaangen, am Mee 23. A bon, mäi Patron wäert mech schonn iergendwéi gutt beschäftegt kréien... Ech hätt awer ganz gären dat hei weider gemaach, mat de Schoulen, mat de Kanner. Dat wier vill méi e schéinen Ofschloss gewiescht, wéi dat wat elo warscheinlech kënnt", sot de Serge Kremer, Schwammmeeschter.

Bis zu 4 Joer wäert et daueren, bis nees zu Iechternach ka geschwomme ginn – an dat concernéiert och d'Kanner aus der Nopeschgemeng Rouspert-Mompech. D'Kanner zu Bur wäerten dann och déi nächst 2 Joer anzwuersch anescht mussen turne goen – déi ganz Turnhal stoung ënner Waasser, de Buedem huet sech gehuewen, de ganze Keller war voll gelaf an domat stoungen och d'Schalter vun der Lëftung vum Gebai ënner Waasser.

„Mir wäerten déi Steierung aus dem Keller eraushuelen an iergendwou anescht am Gebai ënnerbréngen, mä dofir muss eben alles geännert ginn", erkläert de Sebastian Flesch vum Service technique.

An och den FC Victoria Rosport ass vum Héichwaasser betraff. Béid Terrainen, een op Lëtzebuerger, een op däitscher Säit vun der Sauer stoungen ënner Waasser. De Konschtwues op däitscher Säit gesäit nach relativ gutt aus, drop gespillt gi kann awer net.

„De Bulli ass an de Granulat agezunn an den Terrain huet Welle geschmass, dat heescht, en ass am Moment sou net ze bespillen. E muss elo gehandelt ginn, a mir hunn elo eng Firma beoptraagt, den Terrain elo komplett ze spullen. A mir hoffen, datt mer den Terrain dann och nees spillbar kënne maachen, andeems mer och déi Flächen, déi sech verwellt hunn, nees erauskréien", heescht et vum Romain Osweiler, Buergermeeschter Rouspert-Mompech.

Et géing een hoffen, datt dat an den nächsten Deeg kéint gemaach ginn an esou séier wéi méiglech nees kann hei gespillt ginn.