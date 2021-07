D'Triathletin aus Bermuda huet sech mat hirer staarker Leeschtung géint d'Brittin Georgia Taylor-Brown an d'US-Amerikanerin Katie Zaferes duerchgesat.

Nom Triathlon vun den Hären stoung an der Nuecht vu Méindeg op Dënschdeg d'Competitioun vun de Fraen um Programm.

Scho beim Vëlofuere konnt sech eng Grupp aus 6 Triathletinnen e Virsprong erausschaffen. Nodeems och d'Spëtzegrupp no an no méi kleng ginn ass, war et um Enn déi 33 Joer al Flora Duffy, déi sech beim Lafe konnt ofsetzen an um Enn mat iwwer enger Minutt Avance ukomm ass. Remarkabel ass, dass d'Georgia Taylor-Brown trotz engem Platten nach d'Sëlwermedail gewonnen huet.

Fir Bermuda, e Staat mat 64.000 Awunner, ass et domat déi éischte Goldmedail op Olympesche Spiller.