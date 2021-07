E Mëttwoch stoungen d'Virleef vum 200 Meter am 4 Nages zu Tokio um Programm.

Nom Julie Meynen war och nach en anere lëtzebuergesche Schwëmmer, de Raphaël Stacchiotti, am Asaz. Op senge leschten Olympesche Spiller ass hien an 2 Minutten, 3 Sekonnen a 17 Honnertstel am 4 Nages geschwommen.

Domat ass hien den 8. a senger Serie an den 42. vu 45 am Generalklassement ginn, wat net duergeet, fir an déi nächst Ronn anzezéien. Just d'Top 16 kommen nämlech an d'Halleffinall.

Hie kann awer "op eng ganz erfollegräich Karriär zréckkucken, dat erfëllt mech mat Stolz. Méi wéi 14 Joer laang duerft ech d'Lëtzebuerger Faarwen op Olympesche Spiller, Welt- an Europameeschterschaften an de Spiller vun de klenge Länner representéieren. Elo kënnt een neit Kapitel a mengem Liewen an dorop freeën ech mech immens. Virun allem op d'Zäit mat menger Famill."

Als jéngste Lëtzebuerger Sportler hat de Raphaël Stacchiotti 2008 zu Peking am Alter vu 16 Joer un Olympia deelgeholl. Am Joer dorop ass hien zu Prag Junioren-Europameeschter iwwer 200 Meter am 4 Nages ginn, een Titel, deen de Schwëmmer 2010 zu Helsinki verdeedegen konnt. Duerno koumen Departen bei 11 Europa- an 10 Weltmeeschterschaften. De gréissten Erfolleg war hei sécherlech seng 6. Plaz bei der Europameeschterschaft zu London 2016.