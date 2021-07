D'Organisateure vum WTA-Dammen-Tennis-Tournoi op der Kockelscheier hunn den Datum vun der WTA fir déi nächst Editioun nach emol confirméiert kritt.

D'Qualifikatioun fänkt den 11. September un an d'Finall ass da sonndes den 19. Déi nämmlecht Woch ass och en WTA-Tournoi zu Portoroz a Slowenien.

Dann ass awer déi bis elo annoncéiert Toppspillerin Kiki Bertens net dobäi. Déi 29 Joer al Hollännerin huet nom Out an der éischter Ronn op den Olympesche Spiller zu Tokio matgedeelt, datt si direkt e Schlussstréch ënnert hir Karriär zitt. Déi fréier Nummer 4 an der Weltranglëscht hat an enger éischter Phas ugekënnegt, eréischt um Enn vum Joer opzehalen.