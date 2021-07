E Mëttwoch gouf déi zweet Ronn an der Qualifikatioun an der Champions League gespillt, ier et an déi decisiv Finall geet.

Bei der Partie Sheriff Tiraspol mam Sébastien Thill huet de Géigner Alashkert Martuni no knapp 10 Minutte schonn Drock gemaach mat engem 1:0 duerch den Aleksandar Glisic. Ma duerno hat Sheriff Tiraspol eendeiteg déi besser Chancen. Den Ausgläich koum an der 15. Minutt, ma d'Flank 2 Minutte méi spéit vum Sébastien Thill koum net un. De Goalkeeper konnt de Ball halen. Mam 2:1 (24') fir Sheriff Tiraspol goung et an d'Paus.

Um Enn vun der zweeter Hallschent krut Tiraspol dunn een Eelefmeter no engem Foul vun engem Géigespiller. An deen Eelefmeter konnt de Sébastien Thill ouni gréisser Problemer am Goal placéieren. No 6 Minutten Nospillzäit huet den FC Sheriff Tiraspol et mat engem 3:1 an d'Finall gepackt.

Weider ass och Young Boys Bern mam Christopher Martins. Am Allersmatch goung et ouni Goaler géint Slovan Bratislava an déi 2. Qualifikatiounsronn. An och an dëser Partie gouf sech näischt geschenkt. No engem Handspill gouf et Eelefmeter fir d'Young Boys an och den 1:0 (10'). Mam 2:0 an der 24. Minutt duerch den Ulisses Garcia goung et an d'Paus.

An der zweeter Hallschent dann no 4 Minutten den 3:0 duerch e Fräistouss vum Michel Aebischer. No engem Selbstgol vum Kanga (60') dann den 3:1, den 3:2 gouf et 2 Minutte méi spéit duerch den Ezekiel Henty.