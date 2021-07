En Donneschdeg den Owend geet et fir déi 2 Lëtzebuerger Veräiner, déi nach international dobäi sinn, ëm d'Weiderkommen.

D'Fola geet mat engem 2-1-Avantage an der zweeter Qualifikatiouns-Ronn vun der neier Conference League an de Retourmatch. De Lëtzebuerger Champion huet deemno den Owend um Escher Gaalgebierg vun 19.30 Auer un duerchaus d'Méiglechkeet, géint de wäissrussesche Champion Shakhtyor Soligorsk eng Ronn weiderzekommen. De Pascal Welter, Directeur Sportif vun der Fola, bleift awer mat de Féiss um Buedem: "No menger Analys en face, déi dote waren elo 2 Wochen an Ungarn, si hunn elo de Weekend kee Championnat misse spillen. Am Ufank hat ech gesot, eis Chancë wiere bei 5 Prozent. Elo, géif ech soen, si se bei 10 Prozent! Wa si no 90 Minutten 1-0 vir sinn, gëtt et Verlängerung, da gëtt et sauer."

Um 20.45 Auer kritt den F91 Diddeleng et an Irland nach mat de Bohemians ze dinn. Virun enger Woch hate sech déi Diddelenger doheem mat engem 0-1 misse geschloe ginn.

Extrait vum Pascal Welter