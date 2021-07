Duerch eng 1:0-Victoire géint Shakhtyor Soligorsk aus Wäissrussland konnt sech d'Ekipp vun Esch den Ticket fir déi nächst Qualifikatiounsronn sécheren.

Nom 2:1-Erfolleg am Allersmatch gouf et fir d'Fola Esch an der zweeter Qualifikatiounsronn fir d'Conference League och am Retourmatch eng 1:0-Victoire géint Shakhtyor Soligorsk. Am Stade Emile Mayrisch zu Esch ass de Gol vum Gilson Delgado an der 52. Minutt duergaangen, fir sech fir déi nächst Ronn ze qualifizéieren. Do geet et da géint den FC Linfield aus Nordirland, dee sech am Duell géint Borac Banja Luka aus Bosnien-Herzegowina duerchsetze konnt.

© Gilles Tricca

Am Retourmatch tëscht de Bohemians Dublin an dem F91 Diddeleng rullt de Ball zanter 20.45 Auer.

En Donneschdeg den Owend war mam Olivier Thill och e Lëtzebuerger Futtballer an der Qualifkatioun fir d'Conference League am Asaz.