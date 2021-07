E Freideg stoungen zu Tokio d'Virleef am 50 Meter Crawl vun den Dammen um Programm.

Hei ass d'Lëtzebuergerin Julie Meynen als 3. an hirer Serie mat enger Zäit vu 25 Sekonnen a 36 Honnertstel op déi 25. vun 81 Plaze komm, wat net duergaangen ass, fir sech fir d'Halleffinall ze qualifizéieren. Si ass 58 Honnertstel iwwert hirem eegene Lëtzebuerger Rekord bliwwen, dee bei 24,78 Sekonne läit. Wann déi 23 Joer al Schwëmmerin hire Rekord ëm eng Honnertstel verbessert hätt, wier et duergaangen, fir an d'Halleffinall ze kommen.

D'Australierin Emma McKeon huet iwwerdeems e weideren Olympesche Rekord opgestallt. Nodeems si e Mëttwoch schonn en neien Olympiarekord fir 100 Meter Crawl opgestallt hat, ass si elo mat 24,02 Sekonnen nach ee geschwommen. D'McKeon huet den ale Rekord op 50 Meter Crawl, opgestallt zu London 2012 vun der Hollännerin Ranomi Kromowidjojo, ëm 3 Honnertstel iwwertraff an ass zu Tokio domat och d'Favoritin op Gold.