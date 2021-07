An der ukrainescher Premier Ligue hu Lviv e Freideg mat 3:0 géint Schachtar Donezk de Kierzere gezunn.

Fir de Veräin vum Enes Mahmutovic gouf et e Freideg den Owend an der éischter ukrainescher Liga eng 3:0-Defaite. De Lëtzebuerger Defenseur stoung bei Lviv an der Startformatioun an huet de ganze Match iwwer gespillt.