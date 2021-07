E Freideg huet Lëtzebuerger Futtballfederatioun de Kalenner vun de verschiddenen Divisioune fir d'Saison 2021/2022 bei den Damme verëffentlecht.

An der ieweschter Divisioun geet et samschdes den 28. August lass, wou et dann och direkt zu engem absolutte Spëtzematch kënnt. Den amtéierende Champion Racing kritt et nämlech um 1. Spilldag scho mam Vizechampion vu Beetebuerg ze dinn. Donieft spillt och nach d'Entente Wormeldange/Munsbach/CSG géint d'Jeunesse Jonglënster.

Hei fannt Dir d'Spillpläng vun de verschiddenen Divisiounen:

PDF: Spillplang Dammen 1. Divisioun

PDF: Spillplang Dammen 2. Divisioun

PDF: Spillplang Dammen 3. Divisioun