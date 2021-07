D'Bronzmedail goung dogéint un d'Jelina Switolina. Bei den Häre huet den Djokovic déi kleng Finall géint de Carreno-Busta verluer.

An der Finall bei den Dammen hu sech d'Belinda Bencic an d'Marketa Vondrousova en enke Match geliwwert. Den éischte Saz konnt sech d'Bencic aus der Schwäiz knapps mat engem 7:5 sécheren. Am zweete Saz war d'Tschechin dann awer méi staark an entscheet dësen kloer mat 6:2 fir sech. Am entscheedenden an 3. Saz konnt sech d'Schwäizerin liicht Virdeeler erspillen a gewënnt dëse mat 6:3. Domadder feiert d'Belinda Bencic de gréissten Erfolleg an hirer Karriär an et ass déi éischt Schwäizerin déi bei den Dammen am Eenzel eng Goldmedaile bei Olympia gewënnt.

An der Lutte ëm d'Bronzmedail hat d'Jelena Rybakina aus dem Kasachstan de bessere Start. Direkt den éischte Saz konnt si mat 6:1 fir sech entscheeden. D'Jelina Switolina aus der Ukrain konnt den zweete Saz du knapp 7:6 fir sech entscheeden, an ass am entscheedenden drëtte Saz direkt mat 0:3 a Réckstand geroden. Ma um Schluss sollt si de Saz an de Match domadder nach eng Kéier dréinen. Den drëtte Saz wënnt si mat 6:4 a séchert sech esou déi drëtte Plaz um Podium.

Bei den Häre war dann um Samschdeg déi kleng Finall ëm d'Bronzemedaill. Hei krut et d'Nummer 1 op der Welt Novak Djokovic mam Spuenier Pablo Carreno-Busta ze dinn. Den Djoko hat den éischte Saz mat 4:6 verluer, konnt awer dono sech 7:6 behaapten an esou den drëtten an entscheedende Saz erkämpfen. Hei hat de Spuenier awer nees d'Nues vir a gewënnt dëse Saz an domadder och d'Bronzmedail kloer mat 6:3.