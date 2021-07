Wéi et an den hollännesche Medien heescht, wier den Auto vum Brudder op d'Géigespuer geroden an do frontal mat engem Taxi-Van kollidéiert.

Den Taxichauffer koum an d'Spidol, kierperlech soll et dem Mann awer gutt doen. De 16 Joer alen Noah Gesser wéi och säin 18 Joer ale Brudder sollten den Accident awer net iwwerliewen. Op Twitter huet Ajax matgedeelt, datt ee zudéifst getraff wier vum trageschen Doud vum Jugendspiller Noah Gesser. "Eis Gedanke si bei senger Famill a senge Frënn. De Veräin wënscht senge Léifste vill Kraaft, fir dësen déiwe Verloscht ze verkraaften". De Gesser war 2018 bei d'Jugend vun Ajax gewiesselt an huet als e grousst Talent am Stuerm gegollt, e Spiller, see séier an treffsécher ass. Fir d'U16 hat hien 11 Goler a sechs Matcher geschoss an hie sollt dës Saison fir d'U17 spillen. Dëse Weekend wäerte da virun all de Matcher eng Trauerminutt ofgehale ginn an d'Ekippe vum Ajax wäerte mat Trauerband spillen. Op der Sportanlag vum Veräin ginn d'Fändelen alleguer op Hallefmast gesat. Ajax is diep geraakt door het tragische overlijden van jeugdspeler Noah Gesser. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en nabestaanden. 💔🕊️ — AFC Ajax (@AFCAjax) July 31, 2021