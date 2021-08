Nodeem den Däitschen an der Halleffinall den Toppfavorit Novak Dojokovic eliminéiert hat, huet hien och d'Finall fir sech entscheet.

Hei krut et déi aktuell Nummer 5 op der Welt mam Karen Chatschanow aus Russland, der aktueller Nummer 25 op der Welt, ze dinn, deen an der Halleffinall de Pablo Carreno-Busta erausgehäit hat. Den éischte Saz scho konnt den Zverev mat 6:3 fir sech entscheeden an huet sech dono direkt am zweete Saz e 5:0 Avantage erausgespillt an zum Schluss dëse Saz mat 6:1, de Match an och d'Goldmedail gewannen.

De 24 Joer alen Alexander Zverev ass deen éischten Däitschen, deen d'Goldmedail am Hären-Eenzel am Tennis gewënnt.

Um Samschdeg gouf déi kleng Finall ëm d'Bronzemedail gespillt. Hei krut et d'Nummer 1 op der Welt Novak Djokovic mam Spuenier Pablo Carreno-Busta ze dinn. Den Djoko hat den éischte Saz mat 4:6 verluer, konnt awer dono sech 7:6 behaapten an esou den drëtten an entscheedende Saz erkämpfen. Hei hat de Spuenier awer nees d'Nues vir a gewënnt dëse Saz an domadder och d'Bronzemedail kloer mat 6:3.