No den Halleffinallen huet sech eng spannend Finall iwwer d'100 Meter bei den Hären annoncéiert. Ënnert anerem konnten an den Halleffinallen den Italiener Jacobs an de Chines Su mat europäeschem, respektiv asiateschem Rekord iwwerzeegen.

An der Finall war et dunn op en Neits de 26 Joer alen Italiener, deen iwwerrasche konnt. Hien huet den europäesche Rekord nämlech nach eemol verbessert an domat Gold gewonnen. Sëlwer ass fir de Fred Kerley aus den USA a Bronze geet un de Kanadier Andre de Grasse. Déi dräi éischt sinn alleguerten och eng perséinlech Beschtzäit gelaf.