De Weekend geet am nationale Futtball déi nei Saison un. Eis Sportsekipp vum Radio huet fir Iech eng Virschau op déi eenzel Matcher an Ekippe preparéiert.

Ënner 16 Ekippe gëtt den Nofollger vun der Escher Fola als Champion gesicht.

US Hueschtert géint FC Rodange

De Sam Rickal huet sech d’Ekippe vun Hueschtert a Rodange bësse méi genau ugekuckt.

Virschau Hueschtert géint Rodange/Reportage Sam Rickal

Progrès Nidderkuer géint FC Déifferdeng 03

De Progrès Nidderkuer kritt et um éischte Spilldag am Derby mam Noper Déifferdeng ze dinn an do ass vun Ufank u Feier dran, mengt de Cliff Block.

Virschau Nidderkuer géint Deifferdeng/Reportage Cliff Block

Union Titus Péiteng géint Una Stroossen

Gëtt en Dënschdeg um 12.30 Auer diffuséiert.

Etzella Ettelbréck géint Victoria Rouspert

Gëtt en Dënschdeg um 18.30 Auer diffuséiert.

Jeunesse Esch géint RM Hamm Benfica

Gëtt e Mëttwoch um 12.30 Auer diffuséiert.

F91 Diddeleng géint FC Wolz 71

Gëtt e Mëttwoch um 18.30 Auer diffuséiert.

FC Munneref géint Fola Esch

Gëtt en Donneschdeg um 12.30 Auer diffuséiert.

Racing - Swift Hesper

Gëtt en Donneschdeg um 18.30 Auer diffuséiert.