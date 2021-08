En Dënschdeg den Owend ware mam Christopher Martins a Sebastien Thill direkt zwee Lëtzebuerger an der Champions-League-Qualifikatioun am Asaz.

De Christopher Martins an d'Young Boys Bern kënne sech iwwer e gléckleche Remis a Rumänien freeën. Um Enn trenne sech de Schwäizer Champion an de CFR Cluj nämlech mat 1:1, ma d'Schwäizer hunn den Ausgläich eréischt an der 93. Minutt geschoss. De Lëtzebuerger Nationalspiller gouf an der 84. Minutt ausgewiesselt.

Och Sheriff Tiraspol mam Sebastien Thill ass net iwwer en 1:1 géint de Roude Stär Belgrad erauskomm. De Lëtzebuerger Nationalspiller huet duerchgespillt.