Nodeems den Andre De Grasse sech beim 100-Meter-Sprint nach mat der Bronzemedail huet missen zefridde ginn, konnt hien elo iwwer 200 Meter gewannen.

E Mëttwoch de Mëtteg stoung zu Tokio d'Finall am Sprint iwwer 200 Meter bei den Hären um Programm. De Kanadier Andre De Grasse konnt hei mat enger Zäit vun 19 Sekonnen an 62 Honnertstel, wat iwwerdeems seng perséinlech Beschtleeschtung ass, Gold gewannen. Sëlwer geet un den US-Amerikaner Kenny Bednarek, dee mat 19 Sekonnen an 68 Honnertstel och säi "Personal Best" gelaf ass, a komplettéiert gëtt de Podium vu sengem Landsmann Noah Lyles (19,74).

De 26 Joer alen De Grasse huet domat seng éischt Goldmedail iwwerhaapt gewonnen, fir Kanada ass et déi 4. op dësen Olympesche Summerspiller zu Tokio.