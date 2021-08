Si war jo op den olympesche Spiller zu Tokio geflücht, dat nodeems si belarussesch Sportsfonctionnairë kritiséiert hat.

Doropshi war si vum autoritäre Lukaschenko-Regime menacéiert ginn.

D'Kristina Timanowskaja ass e Mëttwochowend gutt zu Warschau gelant, dat hat de stellvertriedende polneschen Ausseminister Marcin Przydacz op Twitter geschriwwen. Nach um Fluchhafen huet déi 24 Joer al Sprinterin sech mat dem belarussescher Oppositionellen Pawel Latuschka getraff.

De Latuschka huet eng Foto vun hinnen zwee op Twitter verëffentlecht an dobäi geschriwwen, dass si géifen hoffen, dass d'Herrschaft vum belarussesche Staatschef Alexander Lukaschenko geschwënn eriwwer ass, an dass d'Sprinterin duerno nees sportlech Héichpunkter an hirem Heemechtsland erreeche kéint.