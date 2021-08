D'NFL-Football-Team aus Washington huet erkläert, datt si bei Heemmatcher de Spectateuren d'Droe vun indianeschen Elementer verbidde wäerten.

"Indianesch inspiréiert Kappbedeckungen oder Gesiichtsbemolungen däerfen am Stadion net méi gedroe ginn", huet d'Franchise e Mëttwoch matgedeelt.

Am leschte Joer hate si op Drock vu Sponsoren a vun der Ëffentlechkeet och schonn den ëmstriddene Spëtznumm "Redskins" opginn. Am Joer 2022 plangt d'Team aus Washington, en neien, dauerhaften Numm unzehuelen.

"Mir hu signifikant Verännerungen an eiser Organisatioun an an eiser Kultur virgeholl, an eisen neien Numm muss dës Verännerunge representéieren", sou de President Jason Wright am leschte Mount.

Wéi een Numm och gewielt géif ginn, e wäert näischt mat den amerikaneschen Urawunner ze dinn hunn.

Den éischten Preparatiounsmatch vu Washington am eegene Stadion ass den 20. August géint Cincinnati, d'Saison fänkt den 12. September mat engem Heemmatch géint d'Los Angeles Chargers un.