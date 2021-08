En Donneschdeg war och d'Course iwwer 800 Meter am Siwekampf bei den Dammen, wat déi lescht Disziplin war.

D'Entscheedung ass also en Donneschdeg de Mëtteg gefall, an um Enn konnt sech d'Belsch Nafissatou Thiam iwwer d'Goldmedail freeën. Zwar huet si an der Course iwwer 800 Meter just déi 7. vun 10 Plaze beluecht, am Ganzen läit déi 26 Joer al Athletin awer bei 6791 Punkten an huet domat en Ofstand vu ronn 100 Punkten op d'Hollännerin Anouk Vetter. Si ass an der finaler Course zwar déi 9. ginn, mat 6689 Punkten ass et trotzdeem duergaange fir d'Sëlwermedail.

Bronze krut d'Hollännerin Emma Oosterwegel, déi duerch dës lescht Disziplin am General nach op 6590 Punkte komm ass an doduerch op Plaz 3 gesprongen ass.