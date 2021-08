Och den Zéngkampf bei den Häre stoung en Donneschdeg zu Tokio um Programm.

Hei huet den Damian Warner mat 9.018 Punkte Gold gewonnen. Hie war vun der éischter Disziplin un den 1. am Generalklassement an huet d'Competitioun dominéiert an um Enn héichverdéngt gewonnen. Den 31 Joer ale Kanadier ass eréischt de 4. Athlet iwwerhaapt, deen d'Mark vu 9.000 Punkten am Zéngkampf knackt, bei Olympesche Spiller huet dat virun him nach ni ee gepackt.

© AFP

Sëlwer geet un de Fransous Kevin Mayer, dee mat 8726 bal 300 Punkten hannert dem Warner läit, a Bronze ass fir den Australier Ashley Moloney.