De Lëtzebuerger Liichtathlet konnt sech en Donneschdeg iwwerraschend fir d'Finall qualifizéieren an huet nach eng Chance op eng olympesch Medail.

3 Minutten 32 Sekonnen a 86 Honnertstel hat de Charel Grethen en Donneschdeg gebraucht, fir déi 1500 Meter hannert sech ze bréngen. Domadder huet de Sportler säin eegene Lëtzebuerger Rekord mat bal 4 Sekonnen ënnerbidde kënnen. Als Siwente koum hien a senger Grupp iwwert d'Arrivée, ma seng Zäit ass duer gaangen, fir ënnert déi 12 Bescht an der Finall ze kommen.

De leschte Lëtzebuerger Liichtathlet, deen et an d'Finall gepackt hat, war 1952 de Josy Barthel. Dësen hat dann och d'Goldmedail mat an de Grand-Duché bruecht.

D'Finall vun de 1500 Meter kënnt Dir e Samschdeg vun 13.30 Auer u live op RTL ZWEE, RTL.lu an um Radio suivéieren.