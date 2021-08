An der Nuecht op e Samschdeg gouf et bei den Olympesche Spiller zu Tokio am Marathon ee kenianeschen Doublé.

Virun den Aen vum IOC-President Thomas Bach an dem President vun der internationaler Liichtathletikfederatioun Sebastian Coe huet sech déi fréier Weltmeeschterin am Semi-Marathon Peres Jepchirchir Gold am Marathon geséchert. Si huet sech mat enger Zäit vun 2:27:20 virun der Weltrekordlerin Brigid Kosgei (2:27:36) duerchgesat. Bronze war fir d'US-Amerikanerin Molly Seidel (2:27:46). D'Weltmeeschterin Ruth Chepngetich huet opginn, d'Rio-Olympiagewënnerin Jemima Sumgong (béid Kenia) ass wéinst Dopping a Manipulatioun nach bis 2027 gespaart. © RTL