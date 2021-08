Um 3. Spilldag an der Belscher Pro League, ka sech den Anthony Moris iwwer 3 Punkte freeën, no der 3:0 Victoire géint Beerschot VA.

Den Deniz Undaz huet mat senge Goaler an der 14. an an der 50. Minutt de Grondsteen fir d'Victoire geluecht. An der 54. Minutt huet de Loïc Lapoussin den 3-0 fir d'Union Saint-Gilloise geschoss.

