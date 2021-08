E Samschdeg war et d'Suite vum 1. Spilldag am franséische Futtball-Championnat.

Den Olympique Lyon koum hei net iwwert en 1:1 géint Stade Brest eraus. Brest war an der 43. Minutt souguer mat 0:1 a Féierung gaangen, dat duerch e Goal vum Irvin Cardona. An der 2. Hallschent konnt den Islam Slimani awer an der 62. Minutt ausgläichen. Et sollt dann och bis zum Schluss bei deem Resultat bleiwen.

Um 21 Auer spillt dann nach Troyes géint de PSG.