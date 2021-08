Den Derby gouf an der 40. Minutt wéinst engem Donnerwieder mat ganz vill Reen ënnerbrach. Spéider gouf decidéiert de Match net fäerdeg ze spillen.

Am Déifferdenger Derby virun 1521 Spectateuren gouf sech an der Ufanksphas ofgetaascht.

No ronn enger Véierelsstonn ass um Nidderkuerer Terrain en onheemleche Schluet erofkomm. Vill Taktik a keng gréisser Golchancen esou kéint een déi éischt hallef Stonn resuméieren.

D'Konditioune waren alles anescht wéi evident a goufen ëmmer méi komplizéiert.

Déi éischt geféierlech Aktioun koum och zustanen, well eng Pass vum Déifferdenger Keeper Andrea Amodio vum ville Waasser gebremst gouf an der 34. Minutt. Kuerz drop haten och den FC Déifferdeng eng gutt Aktioun.



An der 40. Minutt gouf de Match fir d’éischt fir eng hallef Stonn an dunn definitiv ofgebrach.

Den Terrain war absolut net méi bespillbar.

RFCUL - Hesper

Den 1. Match fir de Jeff Saibene an der BLG Ligue mat dem Racing ass mol direkt no 7 Minutte wuertwiertlech an d'Waasser gefall. Den Arbitter huet de Match deen Ament nämlech ënnerbrach, well et ze hefteg gereent huet.

No ronn 20 Minutten Ënnerbriechung, ass de Match awer nees ugepaff ginn.



Livestream a Liveticker vum Match Racing - Hesper



An der 20 Minutte ass Hesper no engem Corner duerch e Kappball vum Tom Schnell mat 0:1 a Féierung gaangen. De Racing hat keng Zäit sech vum Réckstand ze erhuelen, do huet et och schonn 2 Minutten drop eng zweete Kéier gerabbelt, dat no engem Schoss vum Stolz, deen op 0:2 erhéicht huet. Mat deem Resultat ass et dunn och an d'Paus gaangen.

Eng kal Douche gouf et fir de Racing an der 48. Minutt, obwuel et deen Ament net méi gereent huet. De Sacras huet mat engem Sonndesschoss aus 25 Meter de Score op 0:3 erhéicht.