Am DFB-Pokal huet de Bundesligist Eintracht Frankfurt sech musse mat 0:2 géint Waldhof Mannheim geschloe ginn an ass domat an der 1. Ronn erausgeflunn.

Schalke hat keng Problemer géint den FC 08 Villingen, grad ewéi Fortuna Düsseldorf souverän géint de VfL Oldenburg gewonnen huet. Fir Mainz, Köln a Wolfsburg geet et an d'Verlängerung. E Samschdeg ass den Titelverdeedeger Borussia Dortmund souverän an déi zweet Ronn agezunn. Ënnert anerem Bremen ass dogéint eliminéiert ginn. Hei d'Resultater vun de Matcher e Sonndeg Meppen (3. Liga) - Hertha BSC Berlin (Bundesliga) 0:1 Villingen - Schalke (2. Bundesliga) 1:4 Waldhof Mannheim (3. Liga) - Eintracht Frankfurt (Bundesliga) 2:0 Koblenz (Regionalliga Südwest) - Regensburg (2. Bundesliga) 0:3 Türkgücü München (3. Liga) - Union Berlin (Bundesliga) 0:1 Oldenburg - Düsseldorf (2. Bundesliga) 0:5 Münster (Regionalliga West) - Wolfsburg (Bundesliga) 1:1 (an der Verlängerung) Elversberg (Regionalliga Südwest) - Mainz (Bundesliga) 1:1 (an der Verlängerung) Jena (Regionalliga Nordost) - Köln (Bundesliga) 1:1 (an der Verlängerung) Braunschweig (3. Liga) - Hamburg (2. Bundesliga) (18h30) Würzburger Kickers (3. Liga) - Freiburg (Bundesliga) (18h30) Rostock (2. Bundesliga) - Heidenheim (2. Bundesliga) (18h30)