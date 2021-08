Ee gutt Resultat kennt aus dem Sprangreiden. De Victor Bettendorf, um Pasha du Gue, huet zu Saint Lô a Frankrich, den CSI3* gewonnen.

Just 5 Konkurrenten ass et gelongen am Barrage ouni Feeler iwwert de Parcours ze kommen. Um Enn war et de Victor Bettendorf, deen um Pasha du Gué am Séiersten doduerch kommen ass, a sech domat géint d'Konkurrenz duerchsetze konnt. Domat verbonnen ass e Präisgeld vu 15.000 €.

Plaz 2 ass fir den Hollänner Jack Ansems (Fliere Fluiter), virum Ir Shane Breen (Compelling Z).