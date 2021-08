En Donneschdeg de Moie war am Rehazenter um Kierchbierg d'Presentatioun vum Paralympics Team Lëtzebuerg.

Den Tom Habscheid ass deen eenzegen Athlet, dee Lëtzebuerg wäert representéieren. Hien hält de Weltrekord an der Kategorie F63 am Bommstoussen an ass den amtéierende Vizeeuropameeschter. Déi Competitioun war am Juni vun dësem Joer.

Op der Presentatioun waren esouwuel Representante vum Sportsministère wéi och vum paralympeschen an olympesche Comité an aner wichteg Partner dobäi a wollten dem Tom Habscheid hir Ënnerstëtzung weisen.

© RTL

D'Paralympesch Summerspiller sinn dëst Joer vum 24. August bis zum 5. September a ginn, wéi schonn d'Olympesch Summerspiller, och zu Tokio organiséiert. Allgemeng sinn et déi 16. Paralympesch Summerspiller, bei deene 4.300 Athleten aus 160 Natioune sech ëm d'Medaile wäerten duelléieren.

De 35 Joer alen Tom Habscheid war schonn 2016 zu Rio dobäi, deemools war hien dee 7. ginn. Dem Bommstousser seng Competitioun ass de 4. September, déi lescht Medail krut Lëtzebuerg am Joer 1984.