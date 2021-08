Am Play-Off geet et elo schonn déi nächst Woch géint Kairat Almaty aus dem Kasachstan.

No der 2:1-Victoire am Allersmatch konnt sech de Lëtzebuerger Champion en Donneschdeg den Owend am Stade Josy Barthel duerch nach een 2:1 géint Linfield (Nordirland) den Ticket fir déi lescht Qualifikatiounsronn sécheren.

Bei den Escher gouf et fir dëse wichtege Retourmatch ee Wiessel par Rapport zu der Partie zu Belfast. Den ugeschloene Jules Diallo gouf vum Idir Boutrif ersat.

D'Fola wousst, datt e Gläichspill géif duergoen, wollt sech awer net de Risiko agoen, dorobber ze spekuléieren. Den Escher Trainer Sebastien Grandjean huet ëmmer nees op den Terrain geruff, seng Spiller sollen fréi ugräifen an de Géigner ënner Drock setzen.

De Match war ausgeglach am Ufank, dono war Linfield definitiv méi geféierlech. An der 22. Minutt haten d'Visiteuren duerch e Wäitschoss vum Kapitän Jamie Mulgrew e gutt Chance. Den Escher Keeper Emanuel Cabral huet staark gehalen.

De Stefano Bensi ass no 35 Minutten blesséiert vum Terrain gedroe ginn a gouf vum Gauthier Caron ersat.

An der 40. Minutt huet den Cabral nees gehalen no engem Schoss vum Trai Hume. Kuerz drop huet Linfield Mam Niall Quinn d'Lat geroden. De Noschoss war och geféierlech.

Et stoung 0-0 an der Paus.

Direkt nom Säitewiessel hat Linfield mat dem selwechten Quinn zwou grouss Golchancen. Et konnt een aus Lëtzebuerger Vue richteg frou sinn, datt et nach 0-0 stoung.

An der 51. Minutt gouf et eng Konterattack vun der Fola mam Idir Boutrif déi e bësse Courage gemaach huet. Eng déck Véierelsstonn drop hunn d'Visiteuren nees d'Lat geroden a kuerz drop retten déi Escher op der Linn.

An der 69. Spillminutt huet den agewiesselten Bruno Correia den iwwerraschenden 1-0 markéiert. Wann een éierlech ass, huet dat dem Spillverlaf guer net entsprach. Dat nennt ee Realismus.

An der 90. Minutt huet Linfield mam Samuel Rescoe-Byrne den 1-1 erakäppt.

D'Schlussphas war geckeg. No engem Feeler op den Diogo Pimentel huet de Rodrigo Parreira op 11 Meter den definitiven 2-1 geschoss.

Domadder war d'Qualifikatioun erreecht. D'Fola hat exzellent gekämpft.

Déi decisiv Ronn, fir an d'Gruppephas vun der Conference League ze kommen, ass den 19. an de 26. August.