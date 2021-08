E Freideg huet d'Lydie Polfer, Buergermeeschtesch vun der Stad, op enger Pressekonferenz den Internetsite fir den neie Stade du Luxembourg presentéiert.

Bei der Pressekonferenz iwwer den neie Futtball- a Rugbystadion waren och Vertrieder vum Sportsministère, vun der Lëtzebuerger Futtballfederatioun (FLF) an der Lëtzebuerger Rugbyfederatioun (FLR) dobäi. De Site stadedeluxembourg.lu geet domat een Dag virum Start vum Ticketverkaf vun der FLF fir den éischten offizielle Futtballmatch online. Dee wäert den 1. September 2021 sinn, wou Lëtzebuerg am Kader vun der europäescher Qualifikatioun fir d'Weltmeeschterschaft 2022 op Aserbaidschan treffe wäert.

De Site ass op franséisch, däitsch an englesch accessibel an huet dräi grouss Rubricken.

Zum enge gëtt et d'"Agenda", wou een en Iwwerbléck iwwer sportlech an aner Evenementer kritt a sech och Tickete ka sécheren.

Da ginn et och nach praktesch Informatiounen, déi et engem erméiglechen, seng Visitt esou gutt wéi méiglech ze organiséieren. Sou kann een an där Rubrik zum Beispill seng Plaz am Stadion fannen oder erausfannen, ewéi ee bei de Stadion kënnt, andeems een ënner anerem direkt op de Site mobiliteit.lu weidergeleet gëtt.

Um Site fënnt een dann och nach wichteg Zuelen an d'Geschicht souwéi dat architektonescht Konzept vum Stade de Luxembourg, dat zesumme mat Biller a Videoen vum Stadion. Sou verfüügt en zum Beispill 9.514 Sëtzplazen an huet dräi Etagen.

Hei fannt Dir de ganze Communiqué vun der Stad Lëtzebuerg:

Communiqué de Presse

stadedeluxembourg.lu La vitrine digitale du nouveau Stade de Luxembourg

Ce vendredi 13 août 2021, à l’occasion d’une conférence de presse, Madame Lydie Polfer, bourgmestre de la Ville de Luxembourg, et un délégué du ministère des Sports ont dévoilé le site web flambant neuf du nouveau Stade de Luxembourg, en présence de représentants de la Fédération Luxembourgeoise de Football (FLF) et de la Fédération Luxembourgeoise de Rugby (FLR). Le lancement de cette nouvelle vitrine digitale, désormais accessible sur stadedeluxembourg.lu, précède d’un jour la mise en vente des tickets, par la FLF, pour le premier match de football officiel qui aura lieu le 1er septembre 2021 au Stade de Luxembourg, opposant l’équipe nationale luxembourgeoise à celle de l’Azerbaïdjan à l’occasion des éliminatoires européens pour la Coupe du monde 2022.

Une multitude d’informations pour préparer sa visite au stade

Le site web du Stade de Luxembourg, stade national de football et de rugby, s’articule autour de trois grandes rubriques, contenant chacune à son tour une panoplie d’informations permettant aux visiteurs de planifier leur visite au Stade de Luxembourg et de vivre la meilleure expérience possible.

Agenda : L’agenda offre aux internautes une vue d’ensemble des événements, sportifs ou autres, qui se dérouleront à l’intérieur du stade ou sur la place multifonctionnelle adjacente et leur permet d’acquérir des tickets via les billetteries officielles. En sélectionnant l’une ou l’autre manifestation, une foule d’informations relatives à celle-ci est mise à disposition des usagers.

Infos pratiques : Les sous-rubriques « S’y rendre », « Trouvez votre siège » et « Directives » fournissent toutes les informations pratiques qui permettent aux spectateurs d’organiser au mieux leur visite au stade. Ainsi, le site affiche l’ensemble des lignes des autobus municipaux qui desservent le stade et permet aux utilisateurs de planifier leur trajet via un renvoi direct à la plateforme mobiliteit.lu . Les automobilistes peuvent quant à eux consulter en temps réel les places de stationnement disponibles à proximité du stade (P+R Stade de Luxembourg, P+R Kockelscheuer, P+R Luxembourg Sud). Afin de planifier son retour en tout confort, le site offre un affichage en temps réel des heures de départ des autobus municipaux en direction du P+R Kockelscheuer, du P+R Luxembourg Sud, du centre-ville et du quartier de la Gare. Par ailleurs, il est possible de repérer en amont son rang et son siège, l’entrée à utiliser en fonction de ces derniers, ainsi que les kiosques et les sanitaires les plus proches. Les consignes clés et le règlement d’ordre intérieur peuvent être consultés à tout moment afin de prendre connaissance des règles à respecter à l’intérieur de l’enceinte et visant à garantir à tout moment la sécurité de tous et le bon déroulement des rencontres sportives.

Le stade : Afin de contenter les visiteurs les plus curieux, le site permet de découvrir le stade en offrant un aperçu sur les chiffres-clés, l’historique et le concept architectural, le tout accompagné d’images et de clips du Stade de Luxembourg.

Une identité visuelle en harmonie avec le concept architectural

L’architecture singulière du Stade de Luxembourg, avec sa façade saisissante conçue d’unités métalliques en forme de losange, constitue l’élément central de l’univers visuel du Stade de Luxembourg. En intégrant les diagonales des losanges mises en scène à l’extérieur du stade, cet univers se veut un reflet de l’architecture inouïe du bâtiment tout en conservant un design simple, net et minimaliste.

Au-delà de son design épuré, le nouveau site web du Stade de Luxembourg, accessible en langues française, allemande et anglaise, est conçu en « responsive design » et s’adapte donc aux dimensions de l’outil utilisé ainsi qu’à la résolution des écrans, garantissant une utilisation ergonomique et intuitive, que ce soit à domicile ou lors des déplacements.

À propos du Stade de Luxembourg

Le stade national de football et de rugby, dénommé « Stade de Luxembourg », doté de 9.514 places assises couvertes, dispose des derniers standards de confort, de technologie et de sécurité et permet d’accueillir des événements sportifs, voire culturels sur la place multifonctionnelle adjacente. S’étalant sur trois niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée, premier étage), le Stade de Luxembourg, est une infrastructure moderne et conforme aux normes en vigueur (normes FIFA/UEFA, stade catégorie 4 & normes World Rugby). Idéalement situé à la frontière sud de la capitale, entre la Cloche d’Or et Kockelscheuer, le stade offre une facilité d’accès pour tout visiteur, tant luxembourgeois qu’étranger.