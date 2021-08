Fir déi zwee éischt Matcher vun der Futtball-Nationalekipp am neie Stadion kënne vun e Samschdeg un Tickete kaaft ginn.

De September spillt d'Lëtzebuerger Futtball-Nationalekipp déi nächst Matcher an der WM-Qualifikatioun. Den 1. September heescht de Géigner Aserbaidjan an de 7. September geet et géint de Katar. Béid Partië ginn am neie Stade de Luxembourg gespillt.

D'FLF huet e Freideg matgedeelt, datt ee vun e Samschdeg 12 Auer un Ticketen am Virverkaf iwwert de Site de Site luxembourg-ticket.lu ze kafe kritt. Wéinst de Corona-Restriktiounen dierfe maximal 2.000 Persounen an de Stadion.

PDF: Weider Detailer vun der FLF

E Freideg ass och deen neie Site fir de Stade de Luxembourg online gaangen.