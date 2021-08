Fir den Thill a seng Ekipp gouf et een 1:1-Remis. Saarbrécken huet mam Maurice Deville gewonnen a Royale Union St. Gilloise mam Anthony Moris.

Am ukrainesche Championnat gouf et een 1:1-Remis tëscht Veres-Rivne a Worskla Poltawa. De Lëtzebuerger Nationalspiller Oli Thill huet an der 49. Minutt per Eelefmeter fir Poltawa getraff.

An der 3. Liga an Däitschland huet den FC Saarbrécken mam Maurice Deville um 3. Spilldag déi zweet Victoire an dëser Saison gefeiert. Mat 2:0 huet ee sech géint Duisburg duerchgesat. De Maurice Deville gouf eréischt an der Nospillzäit agewiesselt.

An der 2. Liga an England gouf et fir Huddersfield Town mam Danel Sinani een 1:1-Remis bei Derby County. De Lëtzebuerger Nationalspiller gouf an der Nospillzäit agewiesselt.

An der Belsch huet den Opsteiger Royale Union St. Gilloise mam Anthony Moris an Iwwerzuel mat 2:0 géint KV Kortrijk gewonnen. D'Goler hunn de Vanzeir (9') an de Lynen (53') geschoss. De Moris stoung wéi gewinnt tëscht de Pottoen. D'Ekipp vum Lëtzebuerger Nationalgolkipp huet virleefeg d'Féierung an der Tabell iwwerholl. Klickt hei, fir op d'Resultater vum belsche Championnat ze kommen.

Um 18 Auer sinn nach d'Young Boys Bern mam Christopher Martins an der schwäizer Coupe gefuerdert. An den 1/32-Finalle spillt een zu Littau.

Freideg

An der 2. Bundesliga huet Erzgebirge Aue auswäerts misse géint Schalke untrieden. Duerch den 1:1 vum Härtel an der 86. Minutt konnt Aue sech ee Punkt géint den Ofsteiger sécheren. Fir Aue war et den drëtte Remis am drëtte Match an dëser Saison. Bei de Gäscht stoung den Dirk Carlson déi 90 Minutten iwwer um Terrain. De Golkipper Tim Kips stoung net am Kader vun Aue.

Nëmmen zwee Deeg nodeems de Wiessel vum Nationalspiller Seid Korac vun Nürnberg an Dänemark public gouf, stoung de Lëtzebuerger bei Esbjerg an der 2. Liga schonn um Terrain. Um 4. Spilldag huet ee géint Horsens 0:0 gläich gespillt. Fir Esbjerg gouf et bis elo nach keng Victoire an dëser Saison.