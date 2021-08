D'Raiders loosse just nach komplett-geimpfte Supporter an de Stadion. Op der Säit vun de Falcons sinn all d'Spiller vollstänneg geimpft.

D'Raiders hunn e Méindeg bekannt ginn, wéi si dës Saison mat hire Supporter am eegene Stadion ëmgeet. Si sinn déi éischte Franchise aus der Football-Liga NFL, déi just nach komplett-geimpfte Leit an de Stadion léisst. An der Entrée mussen d'Supporter een Impfzertifikat virweise kënnen. Duerno brauch ee keng Mask méi am Stadion. "Gesondheet a Sécherheet ass fir eis dat Wichtegst", sou de Raiders-Besëtzer Mark Davis. D'Raiders wäerten och eng Impfstatioun virun hirem Stadion opriichten. Supporter, déi sech do impfe loossen, däerfen direkt an de Stadion, allerdéngs mat Mask. Um selwechten Dag hunn d'Atlanta Falcons matgedeelt, dass all hir Spiller komplett geimpft sinn. Domat si si déi éischte Franchise, déi dëst erreecht huet. Fir d'Spiller gëllt zwar keng Impfflicht, allerdéngs kann een duerch de Coronavirus net gespillte Match zu enger Néierlag féieren, falls de Match net nogeholl kéint ginn. Dëst huet d'NFL Enn Juli matgedeelt.