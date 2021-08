D'Ekipp vum Lëtzebuerger huet sech en Dënschdeg den Owend géint d'Géigner aus Kroatien behaapt.

An der Qualifikatioun fir d'Gruppephas vun der Futtball-Champions-League sinn en Dënschdeg den Owend déi éischt Allersmatcher vum Play-off gespillt ginn. Mam Sébastien Thill war hei och ee Lëtzebuerger Futtball-Nationalspiller am Asaz. Mat Sheriff Tiraspol hat hien Dynamo Zagreb op Besuch. Hei war et eng 3:0-Victoire fir Tiraspol. De Lëtzebuerger Nationalspiller huet duerchgespillt.

E Mëttwoch den Owend ass ee weidere Lëtzebuerger am Asaz. D'Youngs Bern mam Christopher Martins kréien et mat Budapest ze dinn.

En Donneschdeg den Owend huet dann nach e Lëtzebuerger Veräin d'Chance op d'Gruppephas an der Conference League. De Champion Fola huet vun 19.30 Auer un Almaty aus dem Kasachstan op Besuch. Den Allersmatch kënnt Dir am Livestream op RTL.lu suivéieren.