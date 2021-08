De Progrès huet sech am Derby géint Déifferdeng mat 3:0 behaapt. Een 3:0 gouf et och tëscht dem F91 a Wolz.

E Mëttwoch den Owend goufen am nationale Futtballchampionnat zwou Partië vum 1. Spilldag nogeholl.

Den Derby tëscht dem Progrès Nidderkuer an dem FC Déifferdeng 03 hat jo um 1. Spilldag kuerz virun der Paus wéinst zolittem Reen missen ofgebrach ginn. E Mëttwoch den Owend gouf de Match dunn nei gespillt an hei konnt sech de Progrès souverän mat 3:0 behaapten. D'Lokalekipp war an den éischte 45 Minutte ganz effektiv. Véier Mol war ee virum Gol vum Géigner an 3 Mol war de Ball dobannen. An der 7. Minutt war et de Mazure, dee seng Ekipp a Féierung bruecht huet. Duerno huet de Muratovic duerch Goler an der 26. an an der 38. Minutt fir d'3:0-Féierung gesuergt. No der Paus hunn déi Nidderkuer d'Féierung geréiert a souverän iwwert d'Zäit bruecht. Vun deenen Déifferdenger ass e Mëttwoch den Owend net ganz vill komm.

D'Partie tëscht Diddeleng a Wolz, déi um 1. Spilldag wéinst Corona-Infektioune ofgesot gi war, war och eng kloer Affär. Mat 3:0 huet sech den F91 duerchgesat. D'Lokalekipp war an der 23. Minutt duerch de Kirch a Féierung gaangen. No der Paus hat fir d'éischt de Sinani an der 52. Minutt op 2:0 erhéicht, ier de Bettaieb an der 75. Minutt mat 3:0 fir d'Schlussresultat gesuergt huet. Déi Diddelenger waren e Mëttwoch den Owend déi besser Ekipp an esou geet d'Victoire och an d'Rei.

Bei Wolz war den Giargiana an der 85. Minutt nach mat Rout vum Terrain gesat ginn.

Den Iwwerbléck vun de Resultater (Replay an Ticker)