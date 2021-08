E Sonndeg steet zu Schëffleng den internationale Liichtathletikmeeting um Programm.

Vu 16 Auer u kann een do Top-Athleten aus 37 Natioune bei hire Kompetitiounen ënnerstëtzen. Et ass ënner anerem awer och den éischten Optrëtt vum Bob Bertemes a Charel Grethen no den olympesche Spiller zu Tokio.

Virschau Meeting Schëffleng / Reportage Rich Simon

An dee Charel Grethen geet do bei den 800 Meter un den Depart. Ronn 2 Wochen no senger 12. Plaz bei den olympesche Spiller eng iwwerluechten Decisioun.

Op der 800 waart seriö Konkurrenz op den CSL-Athlet, deen den 3. September beim renomméierte Mémorial Van Damme zu Bréissel un den Depart wäert goen. No enger bis elo laanger Saison bleift de Sportler fokusséiert.

Am allgemenge muss ee festhalen, datt den CA Schëffleng et fäerdeg bruecht huet, en excellente Plateau op d'Been ze stellen, den Organisatiounsveräin huet d'Ënnerstëtzung vun der Gemeng an huet sech am Laf vun der Joren en Numm an der internationaler Liichtathletik gemaach.

Ënnert de ronn 220 Athleten, déi e Sonndeg am Stade Jean Jacoby wäerten dobäi sinn, kommen der e puer mat ganz staarke Performancen. 28 dovunner ware bei der leschter Olympiad oder der Weltmeeschterschaft zu Doha mat dobäi.

300 Zuschauer dierfen e Sonndeg dobäi sinn, d'Evenement leeft ënner dem CovidCheck a vu 15 Auer u fiert eng Navette vum Parking Hall Polyvalent op de Stade Jean Jacoby.