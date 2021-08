En Donneschdeg den Owend war d'Fola am Play-off vun der Conference League géint Almaty aus dem Kasachstan gefuerdert.

Am Stade Josy Barthel hat et de Lëtzebuerger Champion en Donneschdeg den Owend nawell méi schwéier géint de Géigner aus dem Kasachstan. Koume si an der 19. Minutt nach gutt an de Match eran, mat engem 1:0 duerch de Mustafic, konnt Kairat Almaty d'Partie dono zu hire Gonschten dréinen.

Mat engem 1:3 (Shushenachev 28', Love 37', Alves 43') ass et an d'Paus gaangen.

Och no der Hallschent huet d'Fola net méi an de Match zeréckfonnt. Den 1:4 gouf et an der 69. Minutt duerch en Eelefmeter vum Love an no 5 Nospillzäit gouf ofgepaff.

De Retourmatch gëtt d'nächst Woch am Kasachstan gespillt. De Match gëtt um 16 Auer ugepaff. Hei decidéiert sech dann, ob eng Lëtzebuerger Ekipp et an d'Gruppephas vun der nei gegrënnter Conference League packt. Dat dierft awer immens schwéier ginn.