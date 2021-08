E Freideg den Owend huet Worskla Poltawa mam Lëtzebuerger Nationalspiller Olivier Thill an der héchster ukrainescher Liga géint Metalist gespillt.

Um Enn gouf et eng souverän 2:0-Victoire fir d'Ekipp vum Olivier Thill. De Lëtzebuerger Nationalspiller stoung an der Starteelef a gouf eréischt an der 88. Minutt ausgewiesselt.