Um 2. Spilldag an der Premier League huet Liverpool seng 2. Victoire an dëser Saison gefeiert. Fir Manchester City sinn et déi éischt dräi Punkten.

An der Bundesliga ass de Ball e Samschdeg och gerullt.

Premier League

Liverpool - Burnley 2:0

1:0 Jota (18'), 2:0 Mané (69')

Um 2. Spilldag an der Premier League gouf et déi 2. Victoire fir Liverpool. Mat 2:0 huet ee sech géint Burnley duerchgesat. Déi 90 Minutten iwwer war d'Ekipp vum Jürgen Klopp déi besser Ekipp. No enger chaotescher Ufanksphas war een duerch de Jota an der 18. Minutt a Féierung gaangen. An der 69. Minutt hat de Mané op 2:0 erhéicht. Um Enn sollt et bei deem Score bleiwen, och wa Liverpool duerchaus Chancen op e weidere Gol hat.

Burnley huet dës Saison béid Matcher verluer.

Manchester City - Norwich City 5:0

1:0 Krul (7', Selbstgol), 2:0 Grealish (22'), 3:0 Laporte (64'), 4:0 Sterling (71'), 5:0 Mahrez (84')

Den englesche Champion Manchester City huet sech vun der Optaktnéierlag géint Tottenham Hotspur gutt erhuelt gewisen an huet virun den eegene Spectateuren an engem ganz eesäitege Match eng och an där Héicht verdéngte 5:0-Victoire géint Norwich City gefeiert.

Fir ManCity huet de Grealish, dee fir 118 Millioune bei den englesche Champion gewiesselt war, säin éischte Gol geschoss.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Serie A

Inter Mailand - Genua (18h30)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A

Ligue 1

AS Monaco - Lens 0:2

0:1 Ganago (51'), 0:2 Banza (90+5')

An dëser Saison leeft et weider net gutt fir Monaco. Am eegene Stadion huet een um 3. Spilldag mat 0:1 géint Lens de Kierzere gezunn. Domadder gouf et dës Saison bis ewell eréischt ee Punkt. Lens huet der 5. D'Goler fir d'Gäscht hunn de Ganago an de Banza geschoss.

Saint-Etienne Lille (21h)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Ligue 1

La Liga

Athletic Bilbao - FC Barcelona (22h)

LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga