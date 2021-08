E Samschdeg den Owend war den Optakt vum 3. Spilldag am nationale Futtball-Championnat.

An der 36. Minutt war et de 1:0. De Pokar flankt e Fräistouss vu riets eran a fënnt dem Nakache säi Kapp. Dësen käppt de Ball onhaltbar ënnen an den Eck.

Um Enn steet et 1:0 fir de Racing.

E Sonndeg stinn da sechs Partië vum 3. Spilldag um Programm. Dës kënnt Dir och nees am Stream an der RTL Sport Live Arena an am Ticker op RTL.lu suivéieren. E Méindeg den Owend maachen da Péiteng a Rodange den Ofschloss vum Spilldag.

Den Iwwerbléck vum Spilldag

D'Tabell