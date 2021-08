Si hunn am zweete Match vum éischten Tour an der Champions League Qualifikatioun mat 0 - 7 géint Benfica Lissabon de Kierzere gezunn.

Nodeems de Racing an der Woch als éischt Lëtzebuerger Ekipp e Match an der Coupe d'europe gewanne konnt, waren d'Damme vum Stater Veräin e Samschdeg nees an der Champions-League-Qualifikatioun zu Sarajewo géint Benfica Lissabon gefuerdert.

D'Lëtzebuergerinnen hunn eng Victoire fir déi nächst Ronn gebraucht.

An der Paus ware si 0-4 hannen. E Mëttwoch haten d’Racing-Dammen 1-0 géint Sarajewo gewonnen.

Fir si ass elo d’europäesch Kompetitioun fir dës Saison eriwwer.