Donieft huet Hesper zu Munneref gewonnen, Wolz war zu Hueschtert déi besser Ekipp an de Progrès huet Rouspert geklappt.

Nodeems sech e Samschdeg schonn de Racing géint den RM Hamm behaapte konnt, war et e Sonndeg d'Suite vum 3. Spilldag am nationale Futtball-Championnat.

Kee Gewënner gouf et an der Partie tëscht Déifferdeng an der Fola. An engem intensive Match hu sech béid Ekippe mat engem 1:1 getrennt. Den FCD03 war an der 35. Minutt duerch de Joachim a Féierung gaangen. Duerno hat et laang no enger Victoire fir d'Lokalekipp ausgesinn, ma an der 82. Minutt konnt de Parreira fir de Champion nach op 1:1 ausgläichen a senger Ekipp ee Punkt sécheren. Den Escher war eréischt zwou Minutte viru sengem Gol agewiesselt ginn.

Den F91 Diddeleng huet sech déi zweete Victoire an dëser Saison geséchert. Auswäerts huet ee sech mat 3:0 géint d'Jeunesse behaapt. Déi Diddelenger hunn zwee Feeler vun den Escher genotzt, fir um Enn dëse Match fir sech ze entscheeden. D'Goler hunn de Muratovic, de Bettaieb an de Cools geschoss.

An Ënnerzuel huet sech Hesper zu Munneref no engem tëschenzäitlechen 0:1-Réckstand nach mat 2:1 duerchgesat a sech déi dräi Punkte geséchert.

Iwwert een 2:0 zu Rouspert konnt sech de Progrès freeën. Bei den Nidderkuerer war de Luisi de Mann vum Match, hien huet béid Goler geschoss. D'Lokalekipp war no Giel-Rout vum Spruds vun der 77. Minutt un nëmmen nach zu 10.

Mat 3:2 huet Stroossen zu Ettelbréck gewonnen. An der Paus stoung et tëscht béide Veräiner 1:1. An den zweete 45 Minutten haten d'Gäscht déi besser éischt Minutten an esou louche si no 61 Minutte mat 3:1 a Féierung. D'Etzella konnt fënnef Minutte méi spéit nach op 2:3 verkierzen, ma fir méi sollt et net méi duergoen. D'Una huet de Virsprong iwwert d'Zäit bruecht.

No der Néierlag an der Woch géint den F91 ass et fir Wolz de Weekend besser gelaf. Mat 3:1 huet sech d'Ekipp aus dem Norden, déi vun der 65. Minutt un no Giel-Rout vum Vaccaro just nach zu 10 war, verdéngt zu Hueschtert behaapt. Den Osmanovic war mat sengen zwee Goler de Mann vum Match.

E Méindeg den Owend gëtt dann nach dee leschte Match gespillt. Hei sti sech Péiteng a Rodange géintiwwer.

D'Resultater am Iwwerbléck (Replay an Ticker)

D'Tabell