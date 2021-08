Um Méindeg den Owend gouf de leschte Match vum drëtte Spilldag ausgedroen. Et stounge sech am Derby Péiteng a Rodange géintiwwer.

Vun enger Derby-Atmosphär war an der 1. Hallschent näischt ze spieren, weder um Terrain nach op de Gradinen. D'Rodanger hunn op Kontere gewaart a Péiteng hat de Ball, ouni eppes domadder ze maachen.

No der Paus war et awer een anert Bild: De Goncalves, de Merk an den Abreu hunn de Match mat hiren 3 Goler fir d'Péiteng geséchert.

An der Tabell hunn aktuell Diddeleng an Nidderkuer mat all Kéiers 7 Punkten aus 3 Matcher d'Nues vir. Um Enn stinn Rodange, Ettelbréck an Hamm, déi nach kee Punkt aus den éischten 3 Matcher geholl hunn.

