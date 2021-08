Vun deenen 220 Athleten, déi zu Schëffleng am Asaz waren, haten der 26 bei den Olympesche Spiller zu Tokio oder der Weltmeeschterschaft zu Doha deelgeholl.

Fir déi 19. Kéier huet de Schëfflenger Liichtathletikveräin een Internationale Meeting organiséiert. Ënnert deenen 220 Athleten aus 37 Länner waren och de Charel Grethen an de Bob Bertemes.

De Charel Grethen huet mat senger 12. Plaz beim 1.500-Meter-Laf op den Olympesche Spiller zu Tokio op sech opmierksam gemaach. De CSL-Athlet hat decidéiert, fir zu Schëffleng ronn d'Hallschent vun der Tokio-Distanz ze lafen. Eng 7. Plaz mat enger Zäit vun 1 Minutt, 48 Sekonnen a 96 Honnertstel ass um Enn fir hien erausgesprongen. Ee Resultat ënnert sengen Erwaardungen. Allerdéngs war den Olympia-Finalist dës Distanz zanter 2 an engem hallwe Joer net méi gelaf. No senger fantastescher Performance zu Tokio stoung de Kontakt mam Lëtzebuerger Publikum fir hien am Virdergrond.

Beim Bob Bertemes war et den ëmgedréinten Zenario. Ënnert den Erwaardungen zu Tokio, dofir eng super Performance zu Schëffleng. Net manner wéi 5 Mol huet de Bielesser Koloss d'Bomm iwwert 21 Meter gestouss. Mat sengem Stouss vun 21 Meter a 70 Zentimeter wier de Bob zu Tokio de 5. ginn. Mat deem Resultat kann de Bielesser no enger verdéngter Paus mat Zouversiicht no vir kucken.